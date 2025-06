آمازون پرایم به‌سرعت جایگزینی برای سریال فانتزی The Wheel of Time پیدا کرد | اقتباس تلویزیونی از رمان پرفروش Powerless در دست ساخت است

تنها چند هفته پس از لغو سریال فانتزی پرهزینه The Wheel of Time، سرویس استریم آمازون پرایم ویدیو پروژه‌ی فانتزی جدیدی را در دست توسعه قرار داده که می‌تواند جای خالی این سریال را پر کند. با عناوینی چون The Rings of Power در آرشیو رو‌به‌گسترش تولیدات اصلی آمازون و پروژه‌هایی چون Fourth Wing و […]

منبع متن: gamefa