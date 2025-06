ببینید؛ Baby Steps بامزه‌ترین بازی چند سال اخیر است!

طبق اعلام توسعه‌دهندگان بازی یعنی گیب کازیلو (Gabe Cuzzillo)، مکسی بوش (Maxi Boch) و بِنت فودی (Bennett Foddy) و ناشر بازی یعنی شرکت دیوالور دیجیتال (Devolver Digital) که نامی شناخته‌شده و پرآوازه برای طرفداران بازی‌های مستقل است، بازی Baby Steps در تاریخ 8 سپتامبر (17 شهریور 1404) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن 5 و کامپیوترهای شخصی از طریق استیم عرضه خواهد شد.

شرکت دیوالور دیجیتال به‌شوخی بعد از اعلام تاریخ عرضه‌ی این بازی در بخشی از بیانیه‌ی خود اعلام کردند: «درست است، بازی Baby Steps قبل از جی‌تی‌ای 6 برای پلی‌استیشن و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد. ما موفق شدیم.»

در صفحهٔ توضیحات بازی در استیم نوشته شده است:

شما این بازی را در نقش نیت بازی می‌کنید، یک فرد شکست‌خورده‌ی بی‌کار که هیچ چیز خاصی در زندگی او جریان ندارد تا اینکه یک روز به‌صورت ناگهانی متوجه قدرتی می‌شود که هرگز نمی دانسته است… و همین‌گونه می‌شود که یک پایش را جلوی پای دیگر می‌گذارد و شروع به راه رفتن می‌کند (مثل بچه‌ها!).

در این بازی دنیایی را کشف کنید که برای شما ناشناس است و گویی در غبار پوشیده شده است. این بازی که مبتنی بر فیزیک ساخته شده است، از ذهن‌های خلاق پشت بازی‌هایی مثل Ape Out و Getting Over It می‌آید و مکانیک اصلی آن هم قدم‌زدن روی زمین است. در واقع شخصیتی که شما آن را کنترل می‌کنید گرچه ظاهری بزرگسال دارد ولی برای اولین بار است قدم‌زدن را کشف کرده و برایش دشوار است. در واقع هر قدمی که برمی‌دارید چالشی به همراه دارد و همه‌ی این‌ها مبتنی بر فیزیک طراحی‌شده برای بازی Baby Steps است. با قدم‌زدن در بازی مناظر جدید را کشف کنید، عاشق جانوران محلی شوید و سعی کنید در یک زندگی کاملاً هدر رفته معنایی تازه پیدا کنید.

این بازی ابتدا قرار بود در سال 2023 برای پلی‌استیشن 5 و کامپیوتر منتشر شود اما تاریخ عرضه‌ی آن به 2024 موکول شد و طبیعتاً به آن سال هم نرسید. با این حال، اکنون دیگر می‌دانیم که بازی قرار است در تاریخ 8 سپتامبر 2025 عرضه شود. شما همچنین می‌توانید تریلر منتشرشده از این بازی را در پایین مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

