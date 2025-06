جیسون بلوم: قسمت دوم Five Nights at Freddy’s ترسناک‌تر خواهد بود

جیسون بلوم اعلام کرد در ساخت فیلم Five Nights at Freddy’s 2، به انتقادهای طرفداران از قسمت اول توجه خواهد شد. فیلم Five Nights at Freddy’s 2 قرار است در اواخر امسال در سینماهای آمریکا اکران شود. کارگردانی این دنباله بر عهده‌ی اما تامی است و جاش هاچرسون بار دیگر در نقش مایک اشمیت ظاهر […]

منبع متن: gamefa