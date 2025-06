Monolith Soft در ساخت Mario Kart World همکاری کرد

استودیوی Monolith Soft اعلام کرد که در توسعه‌ی بازی Mario Kart World با نینتندو همکاری و در طراحی محیط‌ها، مسیرها و شخصیت‌ها نقش داشته است. استودیوی Monolith Soft پیش از این نیز در پروژه‌های بزرگی مانند The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Tears of the Kingdom با شرکت Nintendo همکاری داشته است. […]

منبع متن: gamefa