گزارش: بسته‌الحاقی The Lies of P در جریان رویداد ایکس باکس منتشر خواهد شد

یک افشاگر معتبر صنعت بازی‌‌های ویدیویی، با انتشار تصویری از بسته الحاقی The Lies of P، اعلام کرد که Lies of P: Overture در جریان رویداد ایکس باکس عرضه خواهد شد. یک افشاگر معتبر با نام eXtas1s، که پیش از این رونمایی از Nioh 3 در جریان رویداد State of Play را به درستی پیش‌بینی […]

منبع متن: gamefa