بازی Bloodstained: The Scarlet Engagement همچون قسمت قبلی خود توسط استودیو «آرت پلی» (ArtPlay) توسعه داده خواهد شد و وظیفه‌ی انتشارش بر عهدهٔ شرکت «505 گیمز» (505 Games) خواهد بود. این اثر قرار است در تاریخ نامشخصی در سال 2026 میلادی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن 5، ایکس‌باکس سری ایکس/ اس و کامپیوترهای شخصی عرضه شود.

جیسون رایان (Jason Ryan) از شرکت 505 گیمز در توضیحات خود درباره‌ی این بازی در بلاگ پلی‌استیشن نوشته است:

ما هیجان‌زده‌ایم که بازی Bloodstained: The Scarlet Engagement را معرفی کنیم، یک بازی نقش‌آفرینی اکشن ساید اسکرولینگ 2.5 بعدی کاملاً جدید. این بازی توسط شوتارو ایدا کارگردانی شده و تهیه‌کنندگی آن هم مثل بازی اول برعهده‌ی کوجی ایگاراشی است. این دو به خاطر خلق بازی‌هایی با گیم‌پلی اکشن دو بعدی اکتشاف‌محور مشهور هستند. جدیدترین قسمت از حماسه Bloodstained که در دنیای گوتیک و نمادین ایجاد شده برای Bloodstained: Ritual of the Night جریان دارد، گیم‌پلی غنی و داستان سرایی بازی قبلی را به اوج جدیدی می‌رساند!

داستان از قرن شانزدهم شروع می‌شود، جایی که قلعه اتریال و ساکنان شیطانی آن زمین را به وحشت انداخته و همه افرادی را که از قدرت تاریک آن‌ها سرپیچی می‌کنند، ویران می‌کنند. تمام تلاش‌ها برای تخریب قلعه و مبارزه با شیاطین شکست خورده است و بسیاری از جنگجویان نجیب شکست خورده‌اند.

آخرین امید بشریت به دو نفر به نام‌های لئونارد و الکساندر بستگی دارد. آن ها با هم باید به عنوان کسی برای نفوذ به قلعه، مبارزه برای بقا، به دست آوردن آثار هنری قدرتمند و شکست دادن لرد الیاس شیطانی کار کنند. آن‌ها برای نفوذ به قلعه، مبارزه برای بقا، به دست آوردن جادوهای قدرتمند و شکست دادن لرد الیاس شیطانی با هم همکاری کنند.