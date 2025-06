بازی Game of Thrones: War for Westeros معرفی شد

توسعه‌دهندگان استرالیایی شرکت Playside و کمپانی ناشر Warner Bros Interactive از بازی Game Of Thrones: War For Westeros رونمایی کردند؛ یک بازی استراتژیک زمان-واقعی (RTS) بر اساس سری رمان‌های همیشه ناتمام جورج آر.آر. مارتین با نام A Song Of Ice And Fire. عنوان War For Westeros به شما امکان می‌دهد به عنوان چهار جناح آشنا […]

منبع متن: gamefa