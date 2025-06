با انتشار تریلری از بازی The Cube Atomic Universe رونمایی شد

در جریان رویداد Summer Game Fest،‌ از بازی The Cube Atomic Universe با انتشار تریلری رونمایی شد. شما می‌توانید تریلر بازی The Cube Atomic Universe را از طریق نشانی زیر تماشا کنید: بازی The Cube Atomic Universe که در داستان آن در جهان بازی Atomic Heart روایت خواهد شد، در سال آینده میلادی برای پلی استیشن ۵، ایکس […]

منبع متن: gamefa