تریلر داستانی Mafia The Old Country منتشر شد

در جریان رویداد Summer Game Fest،‌ تریلر داستانی بازی Mafia The Old Country با موضوع وفاداری به خانواده مافیایی به نمایش درآمد. شما می‌توانید این تریلر را از طریق نشانی زیر مشاهده کنید: بازی Mafia The Old Country در تاریخ ۸ آگوست (۱۷ مرداد) برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی […]

منبع متن: gamefa