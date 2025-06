از بازی Out of Words با انتشار تریلری رونمایی شد

از بازی Out of Words در نمایشگاه Summer Game Fest رونمایی شد. این بازی دو بعدی ساخته‌ی Epic Games برای کنسول‌های PS5، Xbox Series X و PC منتشر می‌شود. Epic Games Publishing در جریان Summer Game Fest از بازی Out of Words ساخته‌ی استودیوهای Wiredfly و Kong Orange رونمایی کرد؛ یک بازی ماجرایی اکشن و […]

منبع متن: gamefa