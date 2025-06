بازی Wu-Tang: Rise of the Deceiver معرفی شد

شرکت Brass Lion Entertainment تریلر بازی اول خود با عنوان Wu-Tang: Rise of the Deceiver را منتشر کرد که یکی از بخش‌های اصلی فرنچایز Angel of Dust (AOD)، متعلق به Ghostface Killah، محسوب می‌شود. این شرکت بازی جدید خود را در Summer Game Fest 2025 و تور خداحافظی Wu-Tang Forever: The Final Chamber رونمایی کرد […]

منبع متن: gamefa