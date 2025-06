ببینید؛ توشیرو میفونه در تریلر جدید «اونیموشا» هیولاها را لت‌وپار می‌کند

اولین تریلر این بازی در مراسم گیم‌اواردز 2024 منتشر شد و خبر از بازگشت مجموعه پس از 20 سال داد. در آن ویدیوی کوتاه، چیز زیادی از گیم‌پلی ندیدیم اما اخیرا کپ‌کام در جریان مراسم سامر گیم فست ۲۰۲۵ و در قالب تریلری مفصل‌تر، دشمنان جدید، محیط فراطبیعی و مکانیک‌های مبارزه‌ی بازی را به نمایش می‌گذارد؛ جایی که یک سامورایی مجهز به یک آرتیفکت عرفانی با هیولاهای برخاسته از جهان زیرین می‌جنگد.

طبق جزئیاتی که دیدیم، در بازی Onimusha: Way of the Sword، بازیکنان می‌توانند منتظر نبردی تن به تن با یک شمشیرباز ماهر از دل تاریخ ژاپن باشند. در واقع در تریلر جدید، شاهد دوئل شخصیت اصلی بازی، میا‌موتو موساشی (Miyamoto Musashi) با رقیب دیرینه‌اش، ساساکی گانریو (Sasaki Ganryu) در معبد معروف کیومیزودرا واقع در کیوتو هستیم. گانریو نیز مانند موساشی، به دستکش اونی (Oni) مجهز است و نقش مهمی در این داستان ماورایی خواهد داشت که در آن جنگجویان افسانه‌ای با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند.

فراتر از رقیبش، موساشی با جنماهای اهریمنی مختلفی روبه‌رو می‌شود از جمله کوبی آکاری (Kubi Akari) که ارواح را می‌رباید و دایدارا (Daidara)، یک جنمای عظیم‌الجثه و بی‌رحم که همه چیز را در مسیر خود می‌بلعد. در این میان، میدان نبرد جدید معرفی‌ شده در تریلر، محیطی رویایی با ویرانه‌ها و صخره‌هایی است که در آسمان شناورند. موساشی همچنین در حال احضار مسیرهایی جدید دیده می‌شود که گویی از دل هوا پدیدار می‌شوند؛ ویژگی‌ای که روش منحصربه‌فردی برای کاوش در قلمروی ماورایی بازی را به نمایش می‌گذارد.

در سراسر نبردها، موساشی با تکنیک‌های متنوع و هیجان‌انگیزی چون حملات قدرتمند ایسن (Issen) که دقیقا پیش از حمله‌ی دشمنان، ضربات مهلکی وارد می‌کنند، به دشمنان ضربه می‌زند. اکشن پرانرژی بازی همچنین نگاهی گذرا به سلاحی جدید به شکل چکش‌های دوقلو ارائه می‌دهد که می‌توانند ضرباتی کوبنده وارد کنند؛ آن‌قدر شدید که حتی ابعاد دنیا را نیز در هم می‌شکنند. در نهایت در لحظات پایانی تریلر، تصویری کوتاه از زنی مرموز دیده می‌شود که گویی از درخشش دستکش اونی موساشی ظهور می‌کند.

بازی Onimusha: Way of the Sword قرار است در سال ۲۰۲۶ برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر شود. می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

