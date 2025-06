کیرن کالکین از نقش خود در فیلم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping گفت

کیرن کالکین به تازگی به صحبت درباره نقش خود در فیلم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping پرداخته است. چند هفته پیش اعلام شد که کیرن کالکین به‌طور رسمی به جمع بازیگران فیلم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping پیوسته است و قرار است نقش سزار فلیکِرمن را ایفا کند؛ نقشی که پیش‌تر […] منبع متن: gamefa