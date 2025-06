تریلر جدید انیمه The Fragrant Flower Blooms with Dignity منتشر شد

سازندگان انیمه‌ی The Fragrant Flower Blooms with Dignity (با عنوان ژاپنی Kaoru Hana wa Rin to Saku) تریلر تازه‌ای منتشر کرده‌اند. تریلر این انیمه، به همراه تصویر جدید و اطلاعات مربوط به هنرمندان و همچنین تاریخ آغاز پخش آن در ژاپن که مصادف با ۵ ژوئیه (۱۴ تیر) است را منتشر کرده است. نتفلیکس نیز […]

منبع متن: gamefa