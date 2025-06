ببینید؛ End of Abyss شبیه به کابوس‌های وحشتناک زلدا می‌ماند

استودیو بازی‌سازی Section 9 Interactive و شرکت Epic Games Publishing در این رویداد از بازی ماجراجویی اکشن علمی تخیلی جدید End of Abyss رونمایی کرد. این بازی قرار است در سال 2026 میلادی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن 5، ایکس‌باکس سری ایکس و کامپیوترهای شخصی (از طریق فروشگاه بازی‌های اپیک) عرضه شود.

در توضیحات رسمی این بازی که توسط اپیک گیمز اعلام شده، آمده است:

بازی End of Abyss یک اثر اکشن ماجراجویی اتمسفریک است که در یک جهان علمی تخیلی تاریک با تأکید بر اکتشاف و با پشتیبانی از مبارزات درگیرکننده و پرتنش اتفاق می‌افتد. در اعماق یک مکان مرموز زیرزمینی، شما درگیر یک مأموریت برای بررسی اختلالات گزارش‌شده با منشأ ناشناخته از طریق یک فرود دلخراش از سوی یک دنیای شکسته و رها شده می‌شوید. بازیکنان نقش یک تکنسین جنگی جوان، به‌نام سِل (Cel) را بر عهده می‌گیرند، در حالی که او در تلاش است تا حقیقت را در پشت مناطق متروکه تأسیسات کشف کند و با موجودات هیولایی که در آن‌ها پرسه می‌زنند، مقابله کند.

سل، شخصیت اصلی بازی End of Abyss، در راهروهای یک مکان گسترده فرود می‌آید، جایی که زمزمه‌ی ماشین‌های خراب از اعماق زمین به گوش می‌خورند و هیچ چیزی که بازیکنان با آن مواجه می‌شوند، کاملاً انسانی نیست. بازیکنانی در جو دلهره‌آور و ترسناک بازی باید تجهیزات خود را ارتقا دهند و خود را با آن اتمسفر تطبیق دهند و محدودیت‌های خود را افزایش دهند تا در برابر فشار کوبنده‌ی مکانی که در آن گرفتار شده‌اند، زنده بمانند.

بازیکنان می‌توانند با استفاده از اسکنر خود و ابزارهایی که در طول مسیر به دست می‌آورند، مناطق پنهان را کشف کنند. با قوی‌تر شدن بازیکنان، مسیرها باز می‌شوند و به آن‌ها اجازه می‌دهند به راهروها و اسرار فراموش شده پس از مهروموم شدن این مکان بازگردند.

اگر با مشاهده‌ی تصاویر و تریلرهای بازی به یاد Little Nightmares بیفتید، چندان عجیب نیست زیرا استودیو کوچک Section 9 Interactive توسط تعدادی از توسعه‌دهندگانی که روی بازی Little Nightmares کار کرده‌اند، تأسیس شده است. پس این نزدیکی تا حد زیادی منطقی است. شما می‌توانید تریلر پخش‌شده از End of Abyss را در پایین مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته ببینید؛ End of Abyss شبیه به کابوس‌های وحشتناک زلدا می‌ماند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala