نقد و بررسی فیلم The Woman In The Yard | امروز، روزِ موعود است!

فیلم «زنی در حیاط» به کارگردانی ژائومه کولت-سرا و نویسندگی سام استفناک، یک تریلر روان‌شناختی است که در سال ۲۰۲۵ اکران شد و با ترکیبی از تعلیق، درام خانوادگی و عناصر ماوراءالطبیعه، تلاش می‌کند مخاطب را به سفری پرتنش در مرز میان واقعیت و توهم ببرد. این فیلم با بازی درخشان دنیل ددویلر در نقش […] منبع متن: gamefa