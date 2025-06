نقدها و نمرات فیلم The Life of Chuck

فیلم سینمایی The Life of Chuck با هنرنمایی تام هیدلستون توانسته مورد توجه منتقدان قرار بگیرد. فیلم The Life of Chuck محصول سال ۲۰۲۵، اقتباسی از داستان کوتاه استیون کینگ به همین نام است که در مجموعه‌ی If It Bleeds منتشر شده بود. این فیلم به کارگردانی مایک فلانگان ساخته شده و با بازی تام […]

منبع متن: gamefa