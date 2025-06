۱۰ فرنچایز فراموش شده پلی استیشن که باید بازگردند

از کسی پوشیده نیست که پلی استیشن عناوین قابل توجه‌ای در گذشته عرضه کرده که حالا برندهای چندان مطرح و فعالی نیستند. کاتالوگ فرست‌پارتی این شرکت ممکن است حالا به سمت فرنچایزهای سطح‌بالاتری مثل God of War و The Last of Us رفته و به همین دلیل، طرفداران جدید شاید از بسیاری از بازی‌های فوق‌العاده […]

منبع متن: gamefa