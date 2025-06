از بازی Eriksholm: The Stolen Dream رونمایی شد

در جریان رویداد Future Games Show، استودیوی مستقل River End Games از بازی Eriksholm: The Stolen Dream رونمایی کرد. در ادامه، ویدیوی گیم‌پلی و توضیحات توسعه‌دهندگان بازی Eriksholm: The Stolen Dream که جهان زیبا و گیم‌پلی ایزومتریک آن را به نمایش می‌گذارد را تماشا می‌کنید: بازی Eriksholm: The Stolen Dream در تاریخ ۱۵ جولای برای […]

منبع متن: gamefa