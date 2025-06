تریلر Lost Eidolons: Veil of the Witch ترکیب گیم‌پلی نوبتی و روگ‌لایک را به نمایش می‌گذارد

در جریان رویداد Future Games Show، از بازی Lost Eidolons: Veil of the Witch رونمایی شد. در ادامه، تریلر این بازی که به گفته توسعه‌دهندگان، برای علاقه‌مندان حرفه‌ای ژانر‌های روگ‌لایک و مبارزات نوبتی طراحی شده است را مشاهده می‌کنید: Lost Eidolons: Veil of the Witch در تاریخ نامشخصی برای کنسول‌های نسل نهمی و هشتمی و […]

منبع متن: gamefa