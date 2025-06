تریلر معرفی بازی Echoes of the End منتشر شد

شرکت Deep Silver از بازی جدید اکشن-ماجراجویی سوم شخصی به نام Echoes of the End رونمایی کرده است؛ این عنوان در تابستان امسال برای PC منتشر خواهد شد. بازی Echoes of the End یک عنوان ماجراجویی فانتزی با داستانی هیجان‌انگیز است. شما از جادو، شمشیرها و حرکات جذاب برای کشف دنیا، حل معماها و مبارزه […]

منبع متن: gamefa