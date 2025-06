پیش‌نمایش داستانی بازی Mafia: The Old Country منتشر شد

در پایان رویداد Future Games Show، استودیوی Hangar 13 تریلری با محوریت پیش‌نمایش داستانی بازی Mafia: The Old Country به همراه برخی توضیحات از روند توسعه آن منتشر کرد. در ادامه، این ویدیوی تازه منتشر شده توسط توسعه‌دهندگان Mafia: The Old Country را مشاهده می‌کنید: بازی Mafia: The Old Country در ۸ آگوست (۱۸ مرداد) […]

منبع متن: gamefa