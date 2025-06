طعنه صفحه رسمی Splitgate به توسعه‌دهنده Call of Duty

پس از واکنش یکی از سازندگان Call of Duty به انتقاد سازندگان Splitgate، این تیم با تاکید بر تکراری بودن نسخه‌های مختلف Call of Duty از انتقادش دفاع کرد. در پی اظهار نظر سازندگان بازی Splitgate در رابطه با بازگشت بازی‌های شوتر اول شخص به دوران اوجشان، یکی از سازندگان بازی Call of Duty با […]

منبع متن: gamefa