فصل سوم سریال The Last of Us یکی از اعضای گروه ابی را بیشتر گسترش خواهد داد

با آغاز انتظار برای فصل سوم The Last of Us، یکی از بازیگران سریال از تغییرات مهمی خبر داده است. پایان بحث‌برانگیز فصل دوم، الی (با بازی بلا رمزی) را در وضعیتی بحرانی رها کرد، چراکه ابی (کیتلین دیور) بالاخره مکان او را پیدا کرد. فصل بعدی قرار است به رویارویی این دو بپردازد، رویارویی‌ای […] منبع متن: gamefa