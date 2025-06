فهرست تروفی‌های MindsEye منتشر شد

فهرست تروفی‌‌های بازی MindsEye منتشر شد. این عنوان شامل ۹ تروفی برونز، ۱۶ تروفی نقره‌ای و ۴ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: MindseyeComplete all other trophies Through a different LenzWelcome to Redrock Robin HoodSaved the Hacker Good First ImpressionMet the boss…and saved his life Not So Total RecallMade a little […]

منبع متن: gamefa