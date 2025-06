کلیپ جدیدی از فیلم The Old Guard 2 منتشر شد

کلیپ منتشر شده از فیلم The Old Guard 2، مبارزه هیجان‌انگیزی را نمایش می‌دهد. کلیپ جدید منتشر شده از فیلم The Old Guard 2 نشان می‌دهد اندی در حال مبارزه با یک جاودانه است که ۵۰۰ سال پیش در دریا دفن شده بود. در ادامه می‌توانید این ویدیو را تماشا کنید: فیلم The Old Guard […]

منبع متن: gamefa