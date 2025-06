ببینید؛ با بازی استراتژی «گیم آو ترونز» سرنوشت وستروس را تعیین کنید

در جریان رویداد سامر گیم فست، عنوان جدیدی از مجموعه بازی تاج و تخت رونمایی شد. این بازی که با نام کامل «بازی تاج‌وتخت: جنگ برای وستروس» شناخته می‌شود، یک بازی استراتژی بی‌درنگ است که توسط استودیو پلی‌ساید (PlaySide) توسعه داده شده است و برادران وارنر (Warner Bros) آن را منتشر خواهد کرد.

این اثر به‌عنوان یک بازی استراتژی بی‌درنگ پریمیوم کلاسیک برای کامپیوترهای شخصی معرفی شده است که قرار است شما را وارد وستروس کند. در این بازی استراتژی، بازیکنان کنترل یکی از خاندان‌های معروف وستروس (استارک، تارگرین یا لنیستر) یا حتی شاه شب را بر عهده می‌گیرند تا بتوانند به هدف خود یعنی تصاحب هفت پادشاهی برسند. این بازی دارای بخش کمپین تک‌نفره و همچنین بخش چندنفره است.

هر خاندان در «بازی تاج‌و‌تخت: جنگ برای وستروس» قهرمانان، ارتش‌ها و مکانیک‌های منحصر‌به‌فرد خود را دارند و بازیکنان می‌توانند نیروهای زمینی، سواره نظام، تجهیزات محاصره، غول‌ها و اژدهایان را برای بدست آوردن تصاحب قلمروها و برتری بر دیگر خاندان‌ها به کار بگیرند. اگرچه می‌توان انتظار وجود مناطق مختلف و زیادی را از وستروس در این بازی داشته باشیم، در تریلر بازی هم «بارانداز پادشاهی» و «دیوار» به‌عنوان دو تا از مهم‌ترین مکان‌های وستروس نشان داده شدند.

رایان مک‌ماهون، کارگردان بازی، درباره‌ی این اثر توضیح داد که هدف بازی «جنگ برای وستروس» برآورده‌ کردن آرزوی تجربه و بازی کردن سریال تلویزیونی بازی تاج‌و‌تخت است. او توضیح داد: «این‌بار، شما دیگر بازی تاج‌وتخت را مشاهده نمی‌کنید، بلکه شما آن را بازی خواهید کرد.»

این اتفاق با اظهارنظرهای اخیر مدیریت برادران وارنر هم همخوانی دارد که چندی پیش بیان کرده بود که در بخش بازی‌های ویدئویی آن‌ها تمرکز خود را روی «بازی تاج‌وتخت»، «هری پاتر»، «مورتال کامبت» و آثار «دی‌سی» خواهند گذاشت.

استودیو PlaySide در طول این سال‌ها روی بازی‌های دارای مجوز متعددی کار کرده است، از جمله The Walking Dead: Saints & Sinners، The Godfather، Jumanji: Epic Run، Legally Blonde: The Game و Cars Lightning League همچنین آن‌ها بازی Mouse: P.I. For Hire را هم منتشر خواهند کرد که یک شوتر به سبک کارتونی بر اساس میکی ماوس است.

هنوز نمی‌دانیم که چقدر می‌توانیم به این پروژه و خروجی نهایی‌اش امید داشته باشیم ولی حداقل برای فردی مثل من که عاشق جهان‌های فانتزی است، این اتفاق می‌تواند هیجان‌انگیز باشد. به‌ویژه اینکه قرار است در قالب یک بازی استراتژی نمود پیدا کند، چیزی که من را ناخودآگاه به یاد تجربه‌های خوشم با بازی «نبرد برای سرزمین میانه» (Battle For Middle Earth) می‌اندازد.

