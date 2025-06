بزرگترین گروه رپ تاریخ بازی ویدیویی خود را می‌سازد؛ تریلر آن را ببینید

تک تک قطعات وو تنگ کلن، همانطور که از نام این گروه پیداست، با کونگ فو، شائولین و تاریخ فیلم‌های رزمی چینی گره خورده است؛ در نتیجه دور از ذهن نیست که این این گروه بخواهد یک بازی اکشن رزمی برای خود بسازد. وو تنگ کلن به‌تازگی آخرین تور خداحافظی خود را شروع کرده است و بازی Wu-Tang Rise of the Deceiver یکی از چند پروژه‌ی بزرگی مثل فیلم و سریال‌هایی است که همزمان با این تور اجرا می‌شود.

بازی Rise of the Deceiver یک اکشن سه نفره است که در آن با استفاده از قدرت‌هایی که اعضای گروه وو تنگ کلن به شما اعطا می‌کنند، به مبارزه با دشمنانی مشغول می‌شوید که می‌خواهند به خانه و محله‌ی شما حمله کنند.

استودیوی سازنده‌‌ی بازی به‌نام Brass Lion Entertainment می‌گوید با اینکه تا به امروز بازی‌های متعددی با تمرکز بر فرهنگ هیپ‌هاپ ساخته شده‌اند، معدود بازی‌هایی هستند که به تاریخ و هنر این ژانر احترام می‌گذارند. طبق گفته‌ی سازندگان بازی، ساخته‌ی آن‌ها از پایه و اساس تلاش می‌کند تا چه به وو تنگ و چه به فرهنگ هیپ‌هاپ، ادای احترام کند.

بدون شک موسیقی وو تنگ کلن، اصلی‌ترین بخش این بازی خواهد بود و در Rise of the Deceiver فقط به استفاده از قطعات در طول بازی بسنده نشده است. بازی از یک سیستم پویا برای پخش و میکس موسیقی استفاده می‌کند که همگام با سبک مبارزه‌ی بازیکن و اتفاقی که در بازی رخ می‌دهد، قطعات را می‌سازد. موسیقی بازی کاملا برگرفته از سی سال تاریخ وو تنگ است، اما برخی از قطعات ریمیکس شده‌اند، برخی نسخه‌های ارکسترال هستند و برخی حتی تبدیل به سمپل‌هایی شده‌اند که با خود آن‌ها قطعه‌های جدید ساخته می‌شود. اساسا بازی Rise of the Deceiver تجربه‌ی جدیدی از شنیدن موسیقی وو تنگ را برای طرفداران به‌وجود خواهد آورد.

تریلر بازی چندان چیز زیادی از گیم‌پلی آن نشان نمی‌دهد، اما می‌توانیم کم و بیش با سبک و سیاق گرافیکی آن آشنا شویم. می‌توانید این تریلر را در ادامه ببینید.

بازی Wu-Tang: Rise of the Deceiver برای کامپیوتر ساخته می‌شود و فعلا تاریخ انتشار مشخصی هم ندارد.

دانلود mp4

