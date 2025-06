نظریه جدیدی درباره داستان فیلم Sonic the Hedgehog 4 ارائه شد

به تازگی نظریه جدیدی درباره داستان فیلم سینمایی و مورد انتظار Sonic the Hedgehog 4 منتشر شده است. یک نظریه درباره فیلم سینمایی Sonic the Hedgehog 4 ممکن است به این معنا باشد که سونیک در انتهای تیتراژ پایانی فیلم Sonic the Hedgehog 3، قدرتی کاملاً جدید به دست آورده است. پس از موفقیت عظیم […]

منبع متن: gamefa