تریلر جدیدی از بازی The Blood of Dawnwalker منتشر شد

در جریان مراسم Xbox Games Showcase، شرکت Bandai Namco و استودیوی Rebel Wolves تریلر جدیدی از بازی The Blood of Dawnwalker را منتشر کردند. بازی The Blood of Dawnwalker در سال ۲۰۲۶ بر روی ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. در پایان تریلر جدید این بازی را می‌توانید […]

منبع متن: gamefa