ببینید؛ Out of Words یک بازی ماجراجویی استاپ‌موشن شاعرانه و جذاب است

در جریان رویداد سامر گیم فست که با اجرای جف کیلی و لوسی جیمز برگزار شد، بازی جدید ماجراجویی پلتفرمر همکاری مشترک (کوآپ) Out of Words معرفی شد. این بازی با همکاری استودیوهای کونگ آرنج (Kong Orange)، وایرد فلای (Wired Fly) و مورتن ساندرگارد (Morten Sondergaard)، شاعر دانمارکی، ساخته شده است و وظیفه‌ی ناشر آن هم بر عهده‌ی اپیک گیمز خواهد بود. این بازی همکاری مشترک برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/ اس و کامپیوتر (از طریق فروشگاه بازی اپیک) عرضه خواهد شد. بازی Out of Words برای عرضه در سال 2023 برنامه‌ریزی شده است.

در توضیحات رسمی بازی آمده است: «صدای گمشده‌ی خود را در بازی ماجراجویی پلتفرمر همکاری مشترک «ورای کلمات» بیابید. با کمک یک دوست، چه از طریق حالت آنلاین بین پلتفرمی و چه به‌صورت دونفره‌ در کنار یکدیگر جهان دیوانه‌وار و رنگارنگ بازی را در قالب دو شخصیت کِرت (Kurt) و کارلا (Karla) کاوش کنید و در داستان اولین باری که آن‌ها دست یکدیگر را گرفته‌اند – همان‌طور که می‌بینید همه چیز توسط دست ساخته شده است – غرق شوید.»

شخصیت‌های بازی دهان و قدرت تکلم خود را از دست داده‌اند و باید در این سفر پرشور و در حالی که با چالش‌های مختلفی درگیر می‌شوند، با همدیگر همکاری کنند. یکی از منحصربه‌فردترین ویژگی‌های این بازی که در تریلر آن هم مشهود بود، این است که تمامی شخصیت‌ها و محیط بازی با تکنیک سنتی انیمیشن‌سازی استاپ موشن ساخته شده‌اند.

یکی دیگر از نکات برجسته‌ی بازی این است که طرح و مضمون اصلی بازی Out of Words توسط مورتن ساندرگارد، شاعر دانمارکی، طراحی شده است. کرت و کارلا، شخصیت‌های اصلی بازی، خود را در جهان فانتزی ووکابولانتیس (Vokabulantis) پیدا می‌کنند، جایی که باید برای غلبه بر چالش‌های گوناگون با یکدیگر متحد شوند. در حالی که هر دو شخصیت به‌عنوان دو دوست توصیف شده‌اند، اشاره‌ها و سرنخ‌هایی وجود دارد که شاید بازی رابطه‌ی آن‌ها را به شیوه‌ی رمانتیک‌تری شکوفا کند.

بازی «ورای کلمات» از هر دو حالت دونفره آنلاین و محلی پشتیبانی می‌کند. علی‌رغم ماهیت بی‌کلام بودن بازی، شما برای پشت سر گذاشتن معماهای بازی باید با دوست خود ارتباط برقرار کنید. بازی همکاری مشترک Out of Words برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن 5، ایکس‌باکس سری ایکس/ اس و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد. هنوز جزئیاتی از تاریخ عرضه بازی اعلام نشده است. شما می‌توانید تریلر زیبای این بازی را مشاهده کنید.

