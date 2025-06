ببینید؛ مأموریت جدید هیتمن مس میکلسون را به بازی اضافه می‌کند

استودیو آی‌او اینتراکتیو در جریان این رویداد اعلام کرد که لازم نیست برای این مأموریت منتظر بمانید زیرا این مأموریت از همان لحظه‌ی معرفی برای بازی قابل‌دسترس قرار گرفت. با معرفی این بسته‌ی الحاقی جدید، مس میکلسون روی صحنه رویداد افتتاحیه سامر گیم فست حاضر شد تا صحبت‌هایی درباره‌ی این نقش داشته باشد.

میکلسون درباره‌ی این نقش گفت: «لا شیفر شخصیتی است که همیشه از آن لذت برده‌ام. او بسیار محاسبه‌گر، خونسرد و بی‌رحم است. آوردن او به دنیای هیتمن، همکاری هیجان‌انگیزی را رقم می‌زند. بازیکنان می‌توانند انتظار بازی‌های ذهنی، خطرات و پیچ‌و‌خم‌های زیادی را داشته باشند که تنها این شخصیت می‌تواند آن‌ها را طراحی کند. آن‌ها برای موفقیت باید هوشمندانه دست به کار شوند.»

این مأموریت جدید که در قالب یک بسته‌ی الحاقی قابل‌دانلود عرضه می‌شود و با نام کامل The Banker‌ شناخته می‌شود، با قیمت 5 دلار برای علاقه‌مندان در دسترس خواهد بود. مس میکلسون اولین شخصیت معروفی نیست که قرار است نقش یک هدف قتل را در بازی هیتمن ایفا کند. قبل از او افراد مشهوری نظیر شان بین (Sean Bean) و گری کول (Gary Cole) هم با سازندگان بازی هیتمن همکاری کرده بودند.

همان‌طور که می‌دانید، استودیو آی‌او اینتراکتیو در حال حاضر تمرکز اصلی خود را روی ساخت یک بازی جدید از جیمز باند گذاشته است که با نام First Light شناخته می‌شود. اگرچه تاریخ عرضه‌ی دقیق این بازی را نمی‌دانیم، اما می‌دانیم که این اثر قرار است در سال 2026 عرضه شود. اولین تریلر کامل این بازی در جریان State of Play پلی‌استیشن به نمایش گذاشته شد. هر فردی که این مأموریت جدید بازی هیتمن را خریداری و تجربه کند، در صورتی که حساب IOI خود را نیز متصل کرده باشد، می‌تواند محتوای ویژه‌ی Casino Suit را برای بازی First Light باز کند.

دانلود mp4

منبع: Gamespot

نوشته ببینید؛ مأموریت جدید هیتمن مس میکلسون را به بازی اضافه می‌کند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala