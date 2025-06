اولین تریلر The Lost Bus متیو مک‌کانهی را نشان می‌دهد

اولین تریلر فیلم The Lost Bus منتشر شده که می‌توانید آن را در ادامه تماشا کنید. فیلم The Lost Bus درباره‌ی راننده‌ی اتوبوس مدرسه‌ای است که به وارد یکی از مرگ‌آورترین آتش‌سوزی‌های جنگلی آمریکا می‌شود تا بیست و دو کودک را نجات دهد. تریلر این فیلم را در ادامه تماشا کنید. فیلم The Lost Bus […]

منبع متن: gamefa