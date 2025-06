از نقشه و محتوای جدید عنوان No More Room in Hell 2 رونمایی شد + تریلر

بازی آنلاین تیراندازی زامبی‌محور No More Room in Hell 2، نقشه محبوب Broadway را برای شروع به‌روزرسانی‌های تابستانه خود بازگردانده است. در رویداد PC Gaming Show 2025 استودیو Torn Banner Studios، با یک تریلر از محتوای جدید عنوان No More Room in Hell 2 و ادامه پشتیبانی از این عنوان خبر داد. نقشه محبوب Broadway […] منبع متن: gamefa