با انتشار تریلری از تاریخ انتشار بازی Ready or Not برای کنسول‌ها رونمایی شد

Ready or Not با ویژگی‌هایی مانند کراس‌پلی، چهار سلاح جدید، سه درجه سختی و دو نقشه به‌روز شده تابستان ۲۰۲۵ برای PS5 و Xbox Series X/S عرضه می‌شود. بازی تاکتیکی اول‌شخص Ready or Not که توسط VOID Interactive توسعه یافته‌اند، سرانجام در تابستان ۲۰۲۵ برای کنسول‌های PS5 و Xbox Series X/S عرضه خواهد شد. این نسخه کنسولی […]

منبع متن: gamefa