ببینید؛ محتوای دانلودی بازی ایندیانا جونز شما را به قلب ایتالیا بازمی‌گرداند

این ماجراجویی کاملاً جدید، شما را به قلب ایتالیا بازمی‌گرداند؛ جایی که افسانه‌های باستانی و فرقه‌های شیطانی، خطری مرگبار برای هر کسی هستند که به دنبال کشف لایه‌های پنهان تاریخ باشد. بسته‌ی Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants شما را عمیق‌تر در داستان محفل نفیلیم‌ها می‌برد؛ قبیله‌ای از غول‌ها که برای نخستین‌بار در داستان اصلی بازی معرفی شدند. این محتوای اضافی که در جریان رویدادهای بازی اصلی روایت می‌شود، مکان‌های خیره‌کننده‌ی جدید، معماهای پیچیده، دشمنان ترسناک تازه و چیزهای بیشتری را به همراه دارد. داستان این محتوای جدید زمانی آغاز می‌شود که ایندی با پدر ریکی (Father Ricci)، کشیش جوانی که نیازمند کمک برای پیدا کردن یک شیء مرموز است، ملاقات می‌کند. آنچه در ظاهر یک جست‌وجوی گنج معمولی به نظر می‌رسد، به سفری خطرناک تبدیل می‌شود؛ چرا که ایندیانا رازهای مربوط به محفل نفیلیم‌ها را یکی پس از دیگری کشف می‌کند. جان جنینگز (John Jennings)، مدیر تولید بازی می‌گوید:

یکی از رضایت‌بخش‌ترین بخش‌های توسعه‌ی Indiana Jones and the Great Circle برای ما، خلق محفل نفیلیم بود؛ جامعه‌ای سری از غول‌ها که نوادگان فرشتگان سقوط‌ کرده‌اند و در تلاش برای جبران گناهان اجدادشان هستند. این داستان هزاران سال را در بر می‌گیرد و این محتوای جدید فرصتی فراهم کرده تا بیشتر به افسانه‌ها و جنبه‌هایی که در کمپین اصلی پوشش داده نشده بود، بپردازیم. چیزهای جدید و غیرمنتظره‌ای برای طرفداران بازی داریم و نمی‌توانیم صبر کنیم تا آن‌ها خودشان آن را تجربه کنند.

گفتنی است که داستان این بسته‌ی الحاقی همچنین شما را فراتر از شهر واتیکان می‌برد تا خیابان‌های تاریخی و پرهیاهوی رم را کاوش کنید. شما باید به سرداب‌هایی که در اعماق زیر سطح شهر دفن شده‌اند بروید و ببینید چه رازهایی با مردگان دفن شده‌اند یا سوار قایق شوید و در امتداد رود تیبر حرکت کرده و در سیستم فاضلاب باستانی رم، یعنی کلواکا ماکسیما، به کاوش بپردازید. در این مسیر، ایندی با معماهای جدیدی روبه‌رو خواهد شد و باید رازهای تاریکی را کشف کند.

در عین حال، با فرقه‌ی میترا، گروهی مرموز و خطرناک که مصمم هستند مانع تلاش‌های شما برای کشف حقیقت شوند، نیز روبه‌رو خواهید شد. با بازگشت پدر ونتورا و موسولینی، ایندی باید از تمام هوش و زیرکی خود استفاده کند تا این دشمنان قدیمی و تهدیدهای جدید را شکست دهد. هرچه ایندی بیشتر درگیر این ماجرا می‌شود، بیشتر درمی‌یابد که بهتر است بعضی رازها برای همیشه پنهان بمانند.

بازی Indiana Jones and the Great Circle هم‌اکنون برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی در دسترس است. افرادی که نسخه‌‌های پرمیوم بازی را تهیه کرده‌اند، این محتوا را به‌ صورت رایگان دریافت خواهند کرد. می‌توانید در ادامه تریلر معرفی محتوای دانلودی ذکر شده را تماشا کنید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

