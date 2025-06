فاینال فانتزی ۱۶ برای ایکس باکس سری عرضه شد؛ تریلر آن را ببینید

نسخه‌ی ایکس‌باکس بازی فاینال فانتزی 16 که اکنون در فروشگاه دیجیتال مایکروسافت عرضه شده است، با قیمت 50 دلار در دسترس است. همچنین نسخه‌ی کامپلیت ادیشن این بازی هم برای کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس/ اس منتشر شده است که این نسخه دارای دو محتوای جدید قابل‌دانلود Echoes of the Fallen و The Rising Tide خواهد بود. نسخه‌ی کامپلیت ادیشن با قیمت 70 دلار در دسترس است. البته، خریداری دو محتوای داستانی قابل‌دانلود این بازی به‌صورت جداگانه و با قیمت 10 دلار هم امکان‌پذیر است. افرادی که هرکدام از نسخه‌های فاینال فانتزی 16 را برای کنسول‌های ایکس‌باکس سری خریداری کنند، چند آیتم جذاب را درون بازی دریافت خواهند کرد.

همچنین نسخه‌ی دمو این بازی هم به‌صورت رایگان قابل‌دانلود است تا افرادی که برای خرید این بازی مردد هستند، بتوانند انتخاب بهتری داشته باشند.

بازی فاینال فانتزی 16 ابتدا در تاریخ 22 ژوئن سال 2023 برای پلی‌استیشن 5 عرضه شود. اگرچه این بازی به مدت 6 ماه قرارداد انحصاری با پلی‌استیشن داشت اما نسخه‌ی کامپیوتر حدود یک سال بعد در تاریخ 17 سپتامبر 2024 در استیم و فروشگاه اپیک گیمز منتشر شد. اکنون با انتشار نسخه‌ی ایکس‌باکس، دارندگان ایکس‌باکس سری ایکس/ اس هم می‌توانند به سراغ جدیدترین نسخه‌ی اصلی سری محبوب فاینال فانتزی بروند و داستان کلایو راسفیلد را دنبال کنند.

این تمامی همکاری اسکوئر انیکس با ایکس‌باکس نبوده است. آن‌ها در جریان این رویداد بازی FF7 Remake Intergrade را هم برای ایکس‌باکس سری ایکس/اس معرفی شد که البته این بازی قرار است در زمستان سال 2025 برای این کنسول‌ها عرضه شود. این اولین بازی از سه‌گانه‌ی بازسازی فاینال فانتزی 7 است. سال گذشته هم ایکس‌باکس اعلام کرد که قصد دارد بازی تحسین‌شده‌ی فاینال فانتزی 14 را که یکی از محبوب‌ترین بازی MMORPG حال حاضر است، به کنسول‌های ایکس‌باکس بیاورد. از آنجایی که فاینال فانتزی 14 را هم تیم توسعه‌دهنده‌ی فاینال فانتزی 16 ساخته است، از همان موقع می‌توانستیم انتظار داشته باشیم که فاینال فانتزی 16 هم به کنسول‌های ایکس‌باکس خواهد آمد.

دانلود mp4

منبع: Xbox

