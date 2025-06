ببینید؛ Acts of Blood یک بازی بزن بزن با الهام از فیلم‌های The Raid است

این بازی در یک دنیای دیستوپیاییدر جنوب‌ شرقی آسیا جریان دارد و روی جوانی تمرکز دارد که قصد دارد انتقام پدر کشته‌شده‌اش را از تعداد بی‌پایانی از خلافکاران خشن بگیرد. با این حال، به نظر می‌رسد قهرمان ما حتی از آن‌ها هم خشن‌تر است. سبک مبارزات بازی به‌ شدت تحت تأثیر فیلم‌های رزمی بسیار خشن اندونزیایی اخیر از جمله آثاری مانند The Raid ساخته گرت ایوانز (Gareth Evans) و The Night Comes For Us ساخته‌ی تیمو تجاهجانتو (Timo Tjahjanto)، قرار دارد.

از نظر گیم‌پلی، Acts of Blood ظاهرا از مکانیزم‌های بازی سیفو (Sifu)، ساخته‌ی اسلوکلپ (Sloclap) نیز الهام گرفته است، با این تفاوت که قهرمان Acts of Blood u علاوه‌بر اینکه هیچ ابایی از استفاده از نزدیک‌ترین چوب بیسبال یا میله‌ی آهنی ندارد، بلکه از سلاح‌های گرم نظیر شاتگان نیز برای نابودی دشمنانش استفاده می‌کند؛ موردی که در سیفو وجود نداشت.

تمام این‌ها در کنار عناصری از پارکور به سبک بازی Mirror’s Edge در دل بازی ترکیب شده است و در واقع روش‌های پیمایش در محیط بازی یکی دیگر از تفاوت‌های این بازی با سیفو است. جالب است بدانید که حتی به نظر می‌رسد یک ادای احترام مستقیم به صحنه‌ی معروف مبارزه در حیاط زندان در The Raid 2 نیز در بازی وجود دارد. به طور کلی می‌توانید انتظار نبردهای تن‌ به‌ تن پرهرج‌ و مرج و فرارهای آکروباتیک از دست مأموران قانون را داشته باشید.

این بازی قرار است در تابستان ۲۰۲۶ برای رایانه‌های شخصی منتشر شود و فعلا خبری از نسخه‌های کنسولی بازی نیست. می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده از گیم‌پلی بازی را مشاهده کنید.

