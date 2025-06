سریال عاشقانه Maxton Hall: The World Between Us برای فصل سوم تمدید شد

پیش از پخش فصل دوم، سریال عاشقانه و رکوردشکن Maxton Hall: The World Between Us برای فصل سوم تمدید شده است. سریال Maxton Hall: The World Between Us از سوی سرویس آنلاین آمازون پرایم ویدیو برای فصل سوم تمدید شد؛ آن هم پیش از آنکه فصل دوم این درام عاشقانه پخش شود. این سریال که […] منبع متن: gamefa