پس از انتشار تریلر جدیدی از گیم‌پلی در مراسم ایکس‌باکس گیمز شوکیس، کوالیشن اعلام کرد که بازی Gears of War: Reloaded به صورت رسمی پیش از عرضه نسخه‌ای از بتای چندنفره را دریافت خواهد کرد. دو دوره‌ی زمانی برای این بتا در نظر گرفته شده است. اولین دوره از ۱۳ تا ۱۵ ژوئن (23 تا 25 خرداد) برگزار می‌شود و بازیکنان می‌توانند در حالت تیم دث‌مچ (Team Deathmatch) روی نقشه‌های کلاسیک Gridlock ،Raven Down و Gold Rush بازی کنند. پس از آن، دوره‌ی دوم بتا از ۲۰ تا ۲۲ ژوئن (30 خرداد تا 1 تیر) برگزار خواهد شد که در آن حالت King of the Hill روی نقشه‌ی Canals در دسترس خواهد بود و همچنین نقشه‌های Courtyard و War Machine به حالت تیم دث‌مچ اضافه می‌شوند.

این نسخه‌ی بتا برای همه بازیکنان در دسترس نخواهد بود و در واقع سه روش برای دسترسی به بتا وجود دارد. روش اول پیش‌خرید بازی است. همچنین هر بازیکنی که نسخه‌ی دیجیتال Gears of War: Ultimate Edition را در اختیار داشته باشد نیز دعوت‌نامه دریافت خواهد کرد. روش سوم برای دسترسی به بتا، داشتن اشتراک فعال گیم پس آلتیمیت یا گیم پس پی‌سی است. همچنین تایید شده که بازیکنانی که بازی Gears of War: Reloaded را پیش‌خرید کنند، دو اسکین شخصیت برای بخش چندنفره شامل آدام فینیکس (Adam Fenix) و آنیا استرود (Anya Stroud) را دریافت خواهند کرد.

فراتر از بازی Gears of War: Reloaded، طرفداران این مجموعه دلایل زیادی برای هیجان‌زده بودن دارند. سال آینده بازی Gears of War: E-Day منتشر خواهد شد؛ یک پیش‌درآمد که شخصیت‌های مارکوس (Marcus) و دام (Dom) را به دوران ابتدایی جنگ با لوکاست‌ها بازمی‌گرداند. دیدن بازگشت این دو شخصیت محبوب در داستانی کاملا جدید بسیار هیجان‌انگیز خواهد بود و بازی Gears of War: Reloaded می‌تواند مقدمه‌ای عالی برای بازیکنان باشد تا دوباره با این شخصیت‌ها ارتباط برقرار کنند.

بازسازی گیرز آو وار 1 در تاریخ ۲۶ آگوست (4 شهریور) سال جاری برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

