اولین تریلر از فیلم The Pickup منتشر شد

تریلر منتشر شده از فیلم The Pickup، هنرنمایی ادی مورفی و پیت دیویدسون را در کنار هم نمایش می‌دهد. استودیوی آمازون MGM اولین تریلر فیلم The Pickup را منتشر کرد. در این فیلم بازیگرانی از جمله ادی مورفی، پیت دیویدسون و کیکه پالمر حضور دارند. این فیلم توسط تیم استوری، سازنده عناوینی مانند The Blackening، […]

منبع متن: gamefa