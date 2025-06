نقدها و نمرات فیلم How to Train Your Dragon

فیلم سینمایی و لایو اکشن How to Train Your Dragon توانسته نمرات نسبتا خوبی را از منتقدان دریافت کند. مجموعه انیمیشن‎‌های How to Train Your Dragon محصول استودیو انیمیشن سازی دریم‌ورکس از جمله انیمیشن‌های بسیار موفق به شمار می‌روند که توانستند با داستان‌های جذاب و دلنشین خود توجه طرفداران زیادی را جلب کنند و به […] منبع متن: gamefa