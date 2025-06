مدیر سریال The Last of Us از ایده‌های نسخه سوم بازی باخبر است، اما مطمئن نیست ناتی داگ کدام را می‌سازد

با نزدیک شدن فصل سوم سریال HBO، مدیر این سریال از ایده‌های نیل دراکمن برای نسخه سوم The Last of Us می‌گوید، ولی تأکید دارد که هنوز هیچ تصمیمی قطعی نشده است. اکنون که فصل سوم سریال The Last of Us در راه است، همه منتظریم ببینیم که آیا ناتی داگ تصمیم دارد نسخه سوم […] منبع متن: gamefa