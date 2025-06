اورلاندو بلوم از احتمال حضور در فیلم Pirates of the Caribbean 6 در کنار جانی دپ گفت

اورلاندو بلوم به تازگی درباره احتمال بازگشت به فیلم Pirates of the Caribbean 6 در کنار جانی دپ و کیرا نایتلی صحبت کرد. جانی دپ در تمامی قسمت‌های مجموعه Pirates of the Caribbean نقش جک اسپارو را ایفا کرده و به‌طور کلی به‌عنوان چهره اصلی این فرنچایز شناخته می‌شود. در این میان، اورلاندو بلوم و […]

منبع متن: gamefa