ابی شخصیت اصلی فصل سوم سریال The Last of Us خواهد بود

نیل دراکمن به طور رسمی اعلام کرد که ابی شخصیت اصلی فصل سوم سریال The Last of Us خواهد بود. سریال The Last of Us یکی از سریال‌های پرطرفدار چند سال اخیر است که فصل دوم آن به تازگی به پایان رسیده است. این سریال بر اساس ویدیو گیمی به همین نام ساخته شده که […] منبع متن: gamefa