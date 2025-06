انیمیشن The Cat in the Hat زودتر اکران خواهد شد

اعلام شد که انیمیشن The Cat in the Hat یک هفته زودتر از زمان اعلام شده اکران خواهد شد. انیمیشن The Cat in the Hat با اقتباس از کتابی به همین نام و به نویسندگی تئودور جیزل (با نام مستعار دکتر سوس) ساخته شده و درباره‌ی گربه‌ی با کلاه قرمز و سفید است که دست […] منبع متن: gamefa