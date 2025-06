سریال Agatha All Along برای فصل دوم تمدید شد

گزارش‌ها حاکی از آن هستند که استودیو مارول سریال Agatha All Along را برای فصل دوم تمدید کرده است. سریال Agatha All Along یکی از جدیدترین سریال‌های استودیو مارول و سرویس آنلاین دیزنی پلاس به شمار می‌رود که در اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی پخش شده بود و از آن زمان نیز گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با […]

منبع متن: gamefa