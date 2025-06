سیستم جادوی بازی The Blood of Dawnwalker درون‌مایه واقع‌گرایانه خواهد داشت

بازی The Blood of Dawnwalker با سیستم جادویی تاریک و واقع‌گرایانه و داستان چندشاخه و انتخاب‌محور، تجربه‌ای متفاوت از نقش‌آفرینی کلاسیک ارائه خواهد داد. در مراسم Xbox Showcase، تریلری از بازی The Blood of Dawnwalker به نمایش درآمد؛ یک نقش‌آفرینی جدید از استودیوی تازه‌تأسیس Rebel Wolves که توسط باندای نامکو منتشر خواهد شد. Rebel Wolves […]

منبع متن: gamefa