اندی سرکیس از زمان شروع فیلم‌برداری Lord of the Rings: The Hunt for Gollum گفت

اندی سرکیس به‌تازگی اطلاعات جدیدی از پروژه Lord of the Rings: The Hunt for Gollum منتشر کرده است. برای اولین بار در سال ۲۰۲۳ میلادی، اخباری از پروژه‌های لایو اکشن جدید دنیای ارباب حلقه‌ها منتشر شد. پس از گذشت حدود یک سال، مشخص شد یکی از این آثار که با عنوان The Hunt for Gollum […] منبع متن: gamefa