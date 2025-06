چرا فیلم Snow White عنوان اصلی Snow White and the Seven Dwarfs را ندارد؟

دیزنی تصمیم گرفته بود تا به جای عنوان اصلی Snow White and the Seven Dwarfs از عنوان Snow White برای این فیلم بازسازی شده استفاده کند. بازسازی فیلم Snow White توسط دیزنی با تصمیمات بحث‌برانگیز زیادی همراه بوده است و بسیاری از طرفداران نسخه اصلی، این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا این بازسازی عنوان […] منبع متن: gamefa